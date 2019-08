Exclusief voor abonnees Meer rokers zoeken hulp om te stoppen 22 augustus 2019

00u00 0

Almaar meer Vlamingen zoeken hulp als ze willen stoppen met roken, zo zegt Tabakstop, een initiatief van de Stichting tegen Kanker. De website kreeg dit jaar al meer dan 333.000 unieke bezoekers en de smartphoneapplicatie die vorig jaar werd gelanceerd, is intussen al duizenden keren gedownload. Persoonlijke coaching zit in de lift, klinkt het ook bij tabakologen. Volgens het Riziv hebben 4.763 rokers zich de eerste drie maanden van dit jaar laten begeleiden door een medische professional gedurende 7.741 consultaties. Vergeleken met dezelfde periode in 2017 en 2018 is dat een stijging van 1.500 rokers. Sinds twee jaar betaalt de overheid een deel van de rookstopbegeleiding en -medicatie terug.