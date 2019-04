Exclusief voor abonnees Meer rechten voor wie onzekere job heeft 16 april 2019

Het Europees parlement keurt vandaag een nieuwe wet goed die mensen met onzekere jobs meer rechten geeft. Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a) noemt hen 'tweedeklassewerknemers': "Heel wat mensen komen regelmatig in contact met hen als ze bijvoorbeeld via Uber Eats of Deliveroo een maaltijd bestellen. Deliveroo schuift alle risico's af op de jonge koeriers. Hun fiets en hun uitrusting betalen ze zelf. De koeriers werken als zelfstandige terwijl ze helemaal niet zelfstandig zijn."

