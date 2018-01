Meer Porsches dan Honda's verkocht 00u00 0

De Belg blijft bereid véél geld neer te tellen voor z'n auto. Dat blijkt uit de jaarcijfers van sectorfederatie Febiac. Zo zijn er in 2017 meer Porsches (3.450) verkocht dan Honda's (3.266) - voor het eerste merk een stijging met 12,2%, voor het tweede een daling met 9,75%. Er reden zelfs dubbel zoveel Porsches de toonzaal uit als Smarts, hoewel de kleine wagentjes ook goed boerden (+9,75%). In totaal zijn 546.558 nieuwe wagens ingeschreven, 1,3% meer dan in 2016 en goed voor het op twee na beste jaar ooit in ons land. Renault kroonde zich voor de derde keer op rij tot populairste merk, al verkocht de Franse constructeur wel 8,8% minder wagens. Volkswagen (-4,8%) en BMW (+4,85%) vervolledigen de top 3. Ook Mercedes (+11,4%) deed het opmerkelijk goed.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee