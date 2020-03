Exclusief voor abonnees Meer papa's nemen ouderschapsverlof 07 maart 2020

Steeds meer papa's blijven thuis om tijd door te brengen met hun kind. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen en de RVA. Concreet hebben vorig jaar 15.509 Vlaamse mannen een uitkering gekregen in het kader van ouderschapsverlof. Dat is een stijging van 8% tegenover 2018. In vergelijking met 2013 gaat het zelfs om een toename van 40%. Bij de vrouwen steeg het aandeel maar de helft zo snel, al waren vorig jaar wel 30.281 vrouwen met ouderschapsverlof. "De mannen zijn hun achterstand aan het goedmaken", zeggen experts. De stijging komt er omdat het systeem flexibeler is geworden en omdat de genderwet is uitgebreid, waardoor mannen nu ook wettelijk beschermd zijn. Uit onderzoek blijkt dat ze het nog altijd moeilijk hebben om hun baas om verlof te vragen.

