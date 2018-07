Meer palliatieve geneesmiddelen bij apothekers 03 juli 2018

Apothekers moeten een grotere voorraad palliatieve geneesmiddelen in stock hebben. Minister van Volksgezondheid De Block (Open Vld) heeft die lijst met verplichte voorraden aangepast. "Artsen en verpleegkundigen die patiënten thuis verzorgen, werden soms geconfronteerd met tekorten aan bepaalde geneesmiddelen", aldus De Block. "Dit leidde soms tot schrijnende situaties bij patiënten. Daarom hebben we met vertegenwoordigers van de apothekers en de federaties palliatieve zorg goed nagedacht over aangepaste voorraden van pijnstillende, koortswerende medicatie en andere geneesmiddelen die het lijden bij het levenseinde verlichten." Het gaan dan om hogere dosissen morfine en slaapmiddelen. Andere medicatie die voortaan standaard aanwezig moet zijn: Buscopan voor darmklachten en Metamizol als koortswerend middel. (ARA)

