Meer ongevallen met kinderen in april 06 april 2018

In april gebeuren er gemiddeld 12% méér ongevallen met kinderen jonger dan 15 dan in de maand ervoor. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut Vias. Oorzaak: door het betere weer kiezen jongeren weer vaker de fiets om naar school te gaan of gaan ze te voet. "De paasvakantie is het ideale moment voor ouders om de veiligste fiets- of wandelroute naar school te oefenen met hun kinderen", vindt Stef Willems van Vias. "Het is nodig dat zij de gevaarlijke kruispunten kennen. De kortste weg is ook niet altijd de veiligste - soms kan je met een kleine omweg een risicovol punt vermijden." (KAV)