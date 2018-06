Meer obesitas door modellen met maatje meer 25 juni 2018

Plus size kleding en 'modellen met een maatje meer' mogen er dan wel voor zorgen dat mannen en vrouwen positiever denken over hun lichaam, ze hebben ook een pervers neveneffect. Volgens onderzoekers van de Britse 'University of East Anglia' werken de nieuwe rolmodellen en hun kledij obesitas in de hand.

HLN