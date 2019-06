Exclusief voor abonnees Meer noodweer? Dan worden verzekeringen duurder 12 juni 2019

Als er nog meer noodweer komt in ons land, zullen de verzekeringen duurder moeten worden. Dat zegt de sector, nadat één grote plensbui zondag hele straten blank zette in delen van Vlaams-Brabant en Limburg. "Mochten we in de toekomst geconfronteerd worden met nog frequentere regenval en intenser noodweer, dan kunnen verzekeraars niets anders doen dan de premies opslaan", zegt Wauthier Robyns van beroepsvereniging Assuralia. "Verzekeraars merken meer schadeclaims en die zijn ook duurder. De gemiddelde stormschade ligt rond de 2.000 euro, plus franchise. Bij overstromingsschade bedraagt het gemiddelde ruim 5.000 euro." In 2018 werden na noodweer 97.242 schadeclaims ingediend. In maart van dit jaar zat dat aantal daar al ver boven, met 109.948 claims.

