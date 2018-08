Meer motorhomes ingeschreven, verkoop caravans stokt 14 augustus 2018

De verkoop van motorhomes zit stevig in de lift. In de eerste helft van dit jaar werden volgens Febiac 2.914 nieuwe motorhomes ingeschreven, ruim 8% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Over tien jaar werd er zelfs een stijging van meer dan 60% opgetekend (van 2.550 in 2007 tot 4.100 in 2017). Het aantal nieuw ingeschreven caravans is in de eerste jaarhelft stabiel gebleven op 815, maar neemt op de langere termijn met bijna één derde af (van 1.600 in 2007 tot 1.150 in 2017). Die daling wordt evenwel ruimschoots gecompenseerd door de hausse in de motorhomeverkoop. "Kamperen is weer hip. Zowel jong als oud ziet veel voordelen in deze manier van reizen", zegt Bart Decuyper, organisator van de kampeerbeurs Mobicar. Een nieuwe motorhome kost gemiddeld 50.000 tot 60.000 euro, een caravan is iets goedkoper.

