Meer moet dat niet zijn 29 november 2018

00u00 0

Zelfs zonder te spelen was Club Brugge al zeker van overwintering in de Europa League. Toch waren de mannen van Ivan Leko niet van plan zich te laten afslachten door de doelpuntenmachine genaamd Dortmund. Als eerste ploeg dit seizoen wist Club de nul te houden in het Westfalenstadion. Straf. De Europese campagne heeft Brugge nu al 32,4 miljoen euro opgeleverd.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN