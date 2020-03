Exclusief voor abonnees Meer meldingen van cyberaanvallen +180% 05 maart 2020

00u00 0

Het aantal meldingen van cyberaanvallen in ons land is het voorbije jaar drastisch toegenomen. Vorig jaar waren er 4.484 meldingen, een stijging met 180% ten opzichte van het jaar daarvoor, toen er 'slechts' 1.600 waren. Dat blijkt uit cijfers van het federale Computer Emergency Response Team, die CD&V-kamerlid Steven Matheï opvroeg bij premier Sophie Wilmès (MR). "Mogelijk ligt het werkelijke aantal nog hoger", zegt Matheï. "Want bedrijven zijn niet verplicht om cyberaanvallen te melden." (IBO)