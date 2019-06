Exclusief voor abonnees Meer meldingen van beelden van kindermisbruik 05 juni 2019

Child Focus ontving het voorbije jaar meer dan dubbel zoveel meldingen over beelden van vermeend kindermisbruik. In 2018 kwamen er 1.728 meldingen binnen, tegenover 746 een jaar eerder. De stijging komt wellicht door de bewustmakingscampagne voor de website stopchildporno.be. Via die site kunnen mensen vermoedelijke misbruikbeelden doorsturen naar Child Focus. Vier medewerkers mogen die bekijken. Als er daadwerkelijk sprake is van misbruik, schakelt de organisatie de federale politie in. Staan de beelden op buitenlandse sites, dan worden deze overgemaakt aan de zusterorganisatie van het betrokken land. (SRB)