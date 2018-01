Meer luizen in middelbaar door selfies 23 januari 2018

Terwijl luizen vroeger vooral actief waren in de kleuter- en basisschool, hebben de beestjes nu de sprong naar het middelbaar gemaakt. De Centra voor Leerlingenbegeleiding zien luizenuitbraken de laatste jaren vaker voorkomen bij tieners. De reden is simpel: jongeren nemen veel selfies, waarvoor ze het liefst hoofd aan hoofd in de lens kijken. Gevolg: de luizen krijgen vrij spel om zich van het ene naar het andere hoofd te verplaatsen. Vooral meisjes met lange haren hebben er volgens de CLB's last van. Toch willen ze niet overdrijven: "We moeten leren leven met de beestjes", klinkt het. Shampoo en een luizenkam brengen al soelaas.

HLN