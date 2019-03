Meer kleur in vriendengroep, maar niet in de relatie 22 maart 2019

Kinderen en jongeren hebben vandaag meer vriendschappen met mensen van een andere origine dan enkele jaren geleden. Als je het hen vraagt, verkiezen ze wel nog steeds een vriendschap met iemand van hun eigen origine, uit een buurland of met een gelijkaardige levensbeschouwing. Ze staan negatiever tegenover mensen uit recentere migratielanden als Polen en Bulgarije, en tegenover Marokkanen en Turken. In grootsteden staan jongeren - los van hun origine - veel positiever tegenover mensen met een andere herkomst, en zeker ten aanzien van die laatste groep. Voor een vaste relatie zijn ze wat afwachtender. Om en bij de 70% wil een relatie aangaan met iemand van zijn eigen origine. Zo'n 30% van de Belgische scholieren staat ook open voor een relatie met een Italiaan of Nederlander, maar dat percentage zakt tot onder de 20% als het gaat om een relatie met een Turk(se) of Marokkaan(se). Dat is ook wederzijds: slechts 17,9% van de jongeren van Turkse origine droomt van een relatie met een Belg - dan zien ze nog meer raakvlakken met Marokkanen. Meisjes staan doorgaans positiever tegenover andere groepen, jongeren in het beroepsonderwijs het negatiefst. Naarmate ze ouder worden, stellen jongeren zich meer open voor andere culturen. Het lijkt er ook op dat naarmate steden meer diverser worden, jongeren daar ook positiever tegenover staan. "Een positieve evolutie", aldus Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz (Open Vld).

