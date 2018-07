Meer klanten geven in Kruidvat meer geld uit 04 juli 2018

De Nederlandse drogisterijketen Kruidvat zet zijn opmars in België voort. Dankzij de opening van achttien winkels realiseerde Kruidvat vorig jaar in ons land een omzet van 442,9 miljoen euro, of een groei van 4,7% tegenover het jaar voordien. De keten zag zowel meer klanten als meer uitgaven per klant. Ook het jaar voordien kende Kruidvat een groei van 5%. Daarmee is de keten een steeds grotere concurrent van de klassieke retailers als Colruyt, Delhaize en Carrefour. Want Kruidvat zet in op stevige promoties. Netto verdiende de keten ruim 9,98 miljoen euro of bijna 30% meer dan een jaar voordien.