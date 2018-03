Meer klachten over pakjesbezorgers Bpost 16 maart 2018

De hele dag thuisblijven omdat je een pakje verwacht en tóch een briefje in de bus vinden dat je het moet afhalen in het plaatselijke Postpunt. En het toppunt: nooit is de bel gegaan. 'De Inspecteur' op Radio 2 kreeg tal van dergelijke klachten binnen. Sommige luisteraars zeggen bewijs te hebben: een camera aan hun voordeur waarop je niemand ziet aanbellen, bijvoorbeeld. "Het is een groeiend probleem", bevestigt Ronny Van Gossum van de ombudsdienst van de postsector. Bij PostNL worden pakjesbezorgers deels betaald per afgeleverd pakje. Bij Bpost werkt men niet met zo'n financiële stimulans. De woordvoerder van Bpost weerlegt de klachten: "Als mensen de indruk hebben dat pakjes nooit de eerste keer afgeleverd worden, dan is dat niet juist. Per dag bezorgen wij zo'n 190.000 pakjes en 14% kan niet meteen afgegeven worden."

