Meer klachten over intimidatie op het werk 16 per maand 22 december 2018

In drie maanden tijd stelde de Belgische politie 200 processen-verbaal op voor seksuele intimidatie en pesterijen op het werk. In 2017 haalde de politie dat aantal pas na een half jaar. "Dat kan wijzen op een stijging", zegt MR-Kamerlid Jean-Jacques Flahaux, die de cijfers opvroeg. Maar zeker is dat nog niet. Over heel 2017 registreerde de politie 602 gevallen van intimidatie op het werk. Daarvan gingen 84 klachten over seksuele intimidatie. In het eerste trimester van dit jaar waren er 38 klachten over seksuele intimidatie. De andere pv's gaan over andere vormen van pesterij en intimidatie. Mogelijk komt de stijging door de verhoogde aandacht van de #MeToo-beweging. (SRB)