Meer klachten over De Lijn 04 september 2019

Bussen en trams veroorzaken almaar meer ergernis, zo leert een nieuw rapport van De Lijn. Daarin staan 52.528 klachten over 2018, een kwart meer dan in 2017. Eén op de vier grieven gaat over stiptheid, afgeschafte ritten en trams of bussen die te laat of te vroeg komen. Een derde handelt over de service van de chauffeurs. Zo liepen er meer dan 4.000 opmerkingen binnen over bussen en trams die niet stoppen aan een halte waar reizigers staan te wachten, en waren er ook duizenden klachten over onveilig rijgedrag en conflicten met reizigers of andere weggebruikers. "Deze 52.528 klachten gaan over 11 miljoen ritten", wil Inge De Bruyn van De Lijn nog kwijt. "De meeste reizigers zijn dus wél tevreden." (FT)