Meer kinderen in coronacijfers

De voorbije week waren er dagelijks gemiddeld 83 nieuwe coronabesmettingen. Dat is een daling van 8% tegenover de week voordien, toen er nog gemiddeld 89 besmettingen per dag bij kwamen. De enige leeftijdscategorie waarbij er week na week een lichte toename is van het aantal gevallen, is bij kinderen van 0 tot 9 jaar, meldt Sciensano. "Begin juni waren er 30 gevallen per week, in de week van 15 juni waren dat er 47", licht viroloog Steven Van Gucht toe. "We spreken in absolute cijfers over lage cijfers, het gaat om enkele tientallen gevallen over het hele land."

