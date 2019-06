Exclusief voor abonnees Meer kans op ongeval in Vlaanderen 15 juni 2019

In Vlaanderen heb je een grotere kans om betrokken te raken in een verkeersongeval dan in Brussel of Wallonië. In 2018 telde verkeers- instituut Vias 3,6 ongevallen per duizend inwoners in Vlaanderen, 3,2 in Brussel en 3 in Wallonië. Het aantal verkeersslachtoffers per duizend inwoners bedroeg 4,6 in Vlaanderen, 4 in het Waals Gewest en 3,8 in Brussel. Het aantal ongevallen en het aantal slachtoffers zijn in Brussel wel minder groot dan in de grote Vlaamse steden. In Antwerpen zijn er per duizend inwoners 5 ongevallen met lichamelijke schade, tegen 3 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tussen 2009 en 2018 is het aantal verkeersongevallen met 21% gedaald in het Vlaams en Waals Gewest, maar de daling bleef beperkt tot 6% in Brussel.

