Exclusief voor abonnees Meer kamers voor studenten onbewoonbaar verklaard 24 februari 2020

Het aantal onbewoonbaar verklaarde kamers in onze studentensteden is gestegen met maar liefst 82%: van 383 in 2017 tot 699 in 2018. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Matthias Diependale (N-VA), bevoegd voor Wonen, op een schriftelijke vraag van Alessia Claes (N-VA). Het aantal ongeschikt- en onbewoonbaarverklaringen daalde eerst nog, van 546 in 2015 tot 420 in 2016 en 383 in 2017. De sterke stijging die daarop volgde, situeert zich vooral in Leuven: van 33 in 2015 tot 272 in 2018 (+724%). In de periode 2015-2018 werden in de studentensteden in totaal 2.048 kamers ongeschikt of onbewoonbaar verklaard, waarvan 988 in Gent, 614 in Antwerpen, 403 in Leuven, 33 in Hasselt en 10 in Kortrijk.

