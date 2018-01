Meer invaarten in haven dan in 2016 00u00 0

De haven van Oostende is tevreden over het voorbije jaar. "Niet enkel de offshore windbusiness draait op volle toeren, maar ook de traditionele economische activiteiten houden stand", laat de haven weten. De bulktrafieken bleven stabiel. Het totale aantal invaarten van commerciële schepen (exclusief visserij, pleziervaart en scheepvaartpolitie) was 7.393. In 2016 waren dat 6.069 schepen. "Dit cijfer bewijst dat Oostende een drukke haven is. In 2017 werd er geen windpark gebouwd vanuit Oostende. Toch is er een forse toename van meer dan 20 procent van de offshore trafiek. Puur dankzij het onderhoud van de parken", zegt Laure Martroye van de Haven Oostende. De haven verwacht voor 2018 een nog grotere toename van de offshore trafiek. Want de bouw van windparken Rentel en Norther is ondertussen gestart. (LBB)

HLN