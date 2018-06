Meer in Hawaii in paar uur verdampt door lava uit vulkaan 13 juni 2018

In slechts een paar uur tijd is het grootste zoetwatermeer van Hawaii volledig verdampt. Een enorme witte rookpluim steeg op, doordat de gloeiend hete lava in aanraking kwam met het water van het 400 jaar oude Green Lake. De Kilauea begon op 3 mei lava uit te spuwen en heeft al meer dan 600 huizen verwoest. Het is één van de meest actieve vulkanen ter wereld. Aan de top van de vulkaan zijn nu nog steeds uitbarstingen, die pluimen van as de lucht in katapulteren. Afgelopen maandag nog waren er twee kleine ontploffingen. (ND)

