Meer honger in de wereld, maar ook meer obesitas 16 juli 2019

Het aantal mensen dat honger lijdt, is vorig jaar opnieuw gestegen. Er zijn nu 821,6 miljoen kinderen en volwassenen die niet genoeg te eten hebben of 10,8% van de wereldbevolking, zo blijkt uit een studie van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De aantallen zitten, na jarenlange dalingen, terug op het niveau van 2010-2011. De honger neemt toe in bijna heel Afrika, in Latijns-Amerika en Zuidwest-Azië. In Oost-Afrika, met onder meer Somalië, Burundi en Rwanda, lijdt zelfs meer dan 30% honger. Maar naast hongersnood wijst de VN op nog een ander probleem: obesitas. "Wellicht zijn er 10 miljoen meer mensen die obees zijn dan dat er ondervoed zijn", zo staat in het rapport. Dat maakt melding van 830 miljoen mensen met zwaar overgewicht.

