Meer geweld bij rechts, minder bij links

Het aantal rechts-extremisten die het gebruik van geweld legitimeren, neemt toe. Dat antwoordt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem op een schriftelijke vraag van Carina Van Cauter (Open Vld). "Steeds meer individuen en kleine cellen met een rechts-extremistisch gedachtegoed uiten op sociale media hun wens om meer militante acties te ondernemen", zegt de CD&V-minister. Het voorbije jaar werden zo twaalf groepen gedetecteerd, vorig jaar waren dat er negen. Hoeveel leden of sympathisanten die groeperingen hebben, is niet geweten "omdat niet elke groep een lidmaatschapsprocedure heeft". Wat het links-extremisme betreft, is er volgens De Crem een afname van gewelddadige activiteiten merkbaar. "De gewelddaden uit deze hoek kwamen uit een zeer beperkte groep anarchisten, die hun acties zwaar teruggeschroefd hebben in afwachting van de uitspraak van een juridisch proces tegen hen." (IBO)

