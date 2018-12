Meer geld voor persoonlijke assistentie van kinderen met beperking 29 december 2018

00u00 0

De Vlaamse regering trekt in 2019 het persoonlijk assistentiebudget (PAB) voor kinderen en jongeren op tot 12 miljoen euro. Daarmee kunnen zeker 300 extra jongeren met een beperking een persoonlijke assistent inhuren. Een persoonlijk assistentiebudget is een budget dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) geeft om de assistentie voor kinderen thuis of op school te organiseren en te financieren. Momenteel zijn er 679 jongeren met een PAB. De bedragen schommelen op jaarbasis tussen de 9.972,15 en 46.536,68 euro. Volgend jaar komen er ook nieuwe spelregels, waardoor meer jongeren in aanmerking komen.