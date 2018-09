Meer geld om auto's te weren uit schoolomgeving 03 september 2018

Zowel de Vlaamse als Brusselse regering gaat meer geld vrijmaken voor schoolstraten, die 's ochtends en 's avonds afgesloten zijn voor autoverkeer. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maakte in juni al bekend dat hij 20 miljoen uittrekt voor investeringen in veiligere schoolomgevingen, waaronder schoolstraten, maar minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) wil dat budget verhogen. "Ik ga bij het begrotingsoverleg voor 2019 voorstellen om projecten rond schoolstraten te betoelagen met de budgetten voor het Vlaamse lucht- en klimaatplan", zegt ze. In Brussel voorziet staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) dan weer 1 miljoen euro per jaar, "telkens goed voor zo'n 50 schoolstraten".