Meer gebruikers en omzet voor Spotify

30 april 2020

De muziekstreamingdienst Spotify heeft in het eerste kwartaal van 2020 meer gebruikers aan zich weten te binden. Het aantal mensen dat maandelijks liedjes beluistert via het van oorsprong Zweedse streamingplatform, steeg op jaarbasis met 31%, tot 286 miljoen. 130 miljoen van hen hadden aan het einde van het eerste kwartaal een betaald Premium-abonnement - ook een stijging - wat goed was voor een omzet van 1,8 miljard euro.