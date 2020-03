Exclusief voor abonnees Meer flitspalen beschadigd 10 maart 2020

Vorig jaar zijn in Vlaanderen 68 flitspalen beschadigd. Het aantal vernielingen neemt jaar na jaar toe. Zo ging het in 2016 om 39 gevallen, in 2017 om 49 en in 2018 om 68. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Guy D'haeseleer (VB). Bij 61 van de 68 beschadigingen van vorig jaar raakte de flitspaal buiten werking, in 22 gevallen was reparatie niet meer mogelijk en moest hij vervangen worden. De totale kostprijs liep in 2019 op tot 218.000 euro. De meeste palen (22) moeten eraan geloven in West-Vlaanderen.