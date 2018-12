Meer en meer Chinezen leren Nederlands 01 december 2018

00u00 0

Er zijn binnenkort vier Chinese universiteiten die Nederlands aanbieden. Twee in Peking, één in Shanghai en binnenkort ook één in Hebei, een provincie in de buurt van Peking. Vlaams minister voor Cultuur Sven Gatz bezocht tijdens zijn culturele handelsmissie de Beijing Foreign Studies-universiteit. Hij gaf er een les Nederlands over onze stripcultuur. In China is het systeem zo dat je pas om de vier jaar kan instappen in een opleiding Nederlands. Vaak kiezen de studenten eerst voor Engels. "Als je al Engels kan, is het de makkelijkste Europese taal. De grammatica van het Nederlands is bijna hetzelfde", zegt een student.