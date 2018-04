Meer en meer Belgen willen huis in Kaapverdië Zon, zee en 4.500 km ver 05 april 2018

00u00 0

Vergeet de Spaanse Costa's of het zuiden van Frankrijk: de Kaapverdische Eilanden zijn de nieuwe 'place to be' voor Belgen met meer dan één baksteen in de maag. De voorbije vijf jaar kochten al 350 gezinnen er een buitenverblijf, goed voor 87,5 miljoen euro aan vakantiehuizen. Het is dan ook aangenaam toeven op de archipel voor de Afrikaanse westkust, 4.500 km van hier: 26 graden in de winter en 30 in de zomer. Volgens Second Home Expo, specialist in vakantiewoningen in het buitenland, blijft de interesse stijgen en informeren drie à vier keer per week Belgen naar een buitenverblijf ginds. "Vakantievastgoed is er zeer betaalbaar", zegt Koen De Zutter van Second Home Expo. "Vanaf 100.000 euro vind je al een meer dan degelijk verblijf en zes keer per week vertrekt vanuit Zaventem een vlucht naar Boa Vista (één van de eilanden, red.). In zes uurtjes vliegen ben je ter plaatse. De registratierechten bedragen er amper drie procent en je betaalt geen belasting op huurinkomsten." (BCL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN