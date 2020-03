Exclusief voor abonnees Meer dan ooit nood aan een dokter in de zaal 05 maart 2020

Nu iedereen in de ban is van het coronavirus, lijkt het het tweede seizoen van 'Is er een dokter in de zaal?' op het ideale moment te komen. Alles blijft bij het oude in de panelshow. Opnieuw gaat Philippe Geubels - vanavond bijgestaan door Rani De Coninck, Thomas Smith, Joris Hessels en Erik Van Looy - op zoek naar de zin en onzin van gezondheid en medicatie. Is een glas rode wijn goed voor het hart of net niet? Is zitten het nieuwe roken en is rood vlees nu echt te vermijden? Geubels leidt alles in goede banen, en wordt net als vorig jaar bijgestaan door huisdokter Sofie.