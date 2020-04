Exclusief voor abonnees Meer dan helft van wie symptomen heeft, komt buiten zonder bescherming 23 april 2020

Sinds 12 april is de dodentol door corona bijna elke dag gedaald in ons land: de piek in het aantal dodelijke slachtoffers lijkt dus voorbij te zijn. Toch waarschuwt het crisiscentrum dat we de teugels niet mogen vieren. Dat dat nodig is, blijkt uit de resultaten van de zesde corona-enquête van de Universiteit Antwerpen. 57% van de mensen die twee of meer Covid-19-symptomen vertonen, gaat toch nog de straat op zonder extra bescherming. Slechts 4% van hen draagt een mondmasker.

