Exclusief voor abonnees Meer dan helft van bijen met uitsterven bedreigd 06 december 2019

00u00 0

Het gaat niet goed met onze bijen. Meer dan de helft van de soorten in ons land is met uitsterven bedreigd of komt niet meer voor. Dat blijkt uit het wetenschappelijke project 'BELBEES', dat een Rode Lijst van Bijen in België opstelde. De achteruitgang is te wijten aan verschillende menselijke ingrepen, waaronder het verlies en de versnippering van leefgebieden. Natuurpunt engageert zich nu om ook een Vlaamse Rode Lijst op te stellen. Dat is nodig om tot een juridisch relevant document te komen, want soortbescherming is gewestelijke materie.