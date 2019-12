Exclusief voor abonnees Meer dan helft gevangenen veroordeeld wegens drugsdelicten 31 december 2019

00u00 0

Het aantal gevangenen dat veroordeeld is voor drugsdelicten is in vier jaar tijd gestegen van 42,2% van de totale gevangenisbevolking naar 50,8%. In 2015 42,2% van de gevangenen (4.662 mensen op een bevolking van 11.041 gedetineerden) opgesloten voor drugsgerelateerde misdrijven. In 2016 steeg dit aandeel tot 50,2% en het liep op tot 50,8% in 2018 (5.215 van de 10.261 gevangenen). "Met de regering-Michel zijn we overgestapt naar nultolerantie, ook voor alles wat met cannabis te maken heeft", zegt Michael Hogge van alcohol- en drugsobservatorium Eurotox. "Er zijn ook veel kleine wietplantages ontdekt."

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis