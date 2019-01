Meer dan half miljoen fietsen verkocht in jaar tijd 16 januari 2019

Er zijn vorig jaar 503.119 fietsen verkocht in ons land. Dat blijkt uit een onderzoek van Velofollies, een fietsbeurs in Kortrijk Xpo komend weekend. Het cijfer is een record en een stijging van 3,7 procent in vergelijking met 2017. Dat fietsen aan populariteit wint, heeft te maken met de opmars van e-bikes. Eén op de twee verkochte fietsen is uitgerust met een elektrische aandrijving. E-bikes worden het meest verkocht aan 30- tot 50-jarigen, voor woon-werkverkeer. De verkoop van de speed pedelec, elektrische plooifiets en bakfiets zit eveneens in de lift. De huidige elektrische fietsen hebben een grotere actieradius, zijn betrouwbaarder en fiscaal interessant. De aftrekbaarheid van 120 procent is voor veel bedrijfsleiders een extra stimulans om hun werknemers op de fiets te krijgen. Verder opvallend: bijna 65 procent van de verkochte fietsen is een damesmodel, met ook hier e-bikes als koploper. Want er komen steeds meer gestroomlijnde en trendy modellen op de markt. Bijna 94 procent van de handelaars heeft nu een e-bike-aanbod. Een kwart zegt in 2019 te investeren en het aanbod nog uit te breiden. (PLA)

