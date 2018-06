Meer dan half miljoen broekzaktelefoons naar 112 05 juni 2018

00u00 0

Van de 2.659.310 oproepen die vorig jaar binnenliepen bij de noodcentrale 112, werd 29% als onterecht beschouwd. Dat is een kleine daling ten opzichte van de voorgaande jaren. Doorgaans gebeuren deze telefoontjes per ongeluk, terwijl de gsm in de broekzak of handtas zit. Deze categorie was in 2017 goed voor 531.800 oproepen. Vroeger waren dat er nog veel meer, zegt Thomas Biebauw van de FOD Binnenlandse Zaken. De afname heeft te maken met de alomtegenwoordigheid van de smartphone, waarbij het risico op een broekzakgesprek kleiner is dan bij een traditionele gsm.