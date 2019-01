Meer dan één op de vijf bevalt met keizersnede 04 januari 2019

In acht jaar tijd is het aandeel vrouwen die bevallen met een keizersnede toegenomen van 19,7 tot 21,4%. Dat heeft lang niet altijd een medische reden. Vaak speelt angst een rol: wie al een traumatische bevalling heeft meegmaakt, ziet een tweede keer soms niet zitten. Anderen willen de geboorte inplannen in hun agenda of hun seksleven veiligstellen. Nochtans is een keizersnede niet onschuldig. "Er wordt te weinig op de risico's van deze chirurgische ingreep gewezen", zegt N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp. (ADB)

HLN