Meer dan de helft van poetshulpen wil niet poetsen tot pensioen CMA

28 november 2019

05u00 0 De Krant Naar schatting telt België 146.151 werknemers die voor ons poetsen, strijken en boodschappen doen, en daarvoor betaald worden met dienstencheques. Volgens studies geeft meer dan de helft van die poetshulpen aan zijn job niet te zullen volhouden tot aan het pensioen.

Het gebruik van de dienstencheque is wijdverspreid. Vorig jaar kochten 744.930 Vlaamse gebruikers samen 86,8 miljoen dienstencheques aan, om een huishoudhulp gemiddeld gedurende 2,2 uur per week aan het werk te zetten. In Vlaanderen gaat het om 102.195 dienstenchequewerknemers, werkzaam in 1.422 erkende bureaus, zoals Het Poetsbureau of Puuur. Volgens cijfers van sectorverantwoordelijke Federgon verdient een gemiddelde poetshulp 11,54 euro bruto per uur. Voltijds komt dat neer op een maandloon tussen 1.400 en 1.700 euro netto, al werkt 93% van de werknemers deeltijds en raken zij nooit aan dat bedrag. Arbeidsmarktexperte Daphne Valsamis van onderzoeksbureau IDEA legt uit waarom zo weinig poetshulpen voltijds werken. "Omdat het bijna niet haalbaar is. Voltijds poetsen is een zware job, met fysieke ongemakken tot gevolg. Bovendien kunnen poetshulpen enkel meerdere klanten combineren wanneer die goed gelokaliseerd zijn. Daarnaast kiezen veel alleenstaande vrouwen met kinderen voor een job in dienstenchequeverband omwille van de uren en de combinatie met hun gezinssituatie. Ruilen ze die job in voor een beter loon, verliezen ze die flexibiliteit." Uit het jaarverslag van het Departement Werk en Sociale Economie blijkt dat 98% van de poetshulpen een vrouw is. Voornamelijk dertigers en veertigers werken in de dienstenchequesector, al zijn de 55-plussers met 16,5% in opmars. Drie op de vier zijn in België geboren, en 43% van de werknemers heeft een migratieachtergrond.

Ziekteverzuim

Dat de job z'n tol eist, blijkt ook uit de cijfers over het ziekteverzuim. Vorige zomer berekende HR-dienstverlener Securex dat poetshulpen gemiddeld anderhalve keer per jaar ziek zijn, meer dan de doorsnee werknemer in Vlaanderen. Gemiddeld gaat het om een afwezigheid van 25 dagen, in tegenstelling tot het gemiddelde van 16 dagen. Ook het onderzoek van IDEA toont aan dat 16% van de dienstencheque-werknemers in 2017 langer dan een maand afwezig was, van wie 3% meer dan zes maanden. Huishoudhulpen kampen vooral met rugpijn, gewrichtspijn, nek- of schouderpijnen en pols- of elleboogklachten. Ook problemen aan de luchtwegen en huidirritaties komen voor. Valsamis: "Werkgevers geven al ergonomische opleidingen, maar het kan nog beter. Daarnaast werken poetshulpen met producten en materiaal van klanten zelf. Die verschillen van huis tot huis en zijn soms van slechte kwaliteit, wat de job alleen maar zwaarder maakt." Niet enkel de fysieke belasting, ook de lage erkenning en waardering van het beroep zorgen er volgens het IDEA-onderzoek voor dat 54% van de huishoudhulpen de job niet willen blijven doen tot het pensioen. "Terwijl het een knelpuntfunctie wordt", aldus Valsamis. In de eerste drie kwartalen van 2019 werden 15.283 vacatures voor dienstencheque-werknemers gemeld aan de VDAB. Daarvan stonden er eind september nog 1.298 open. "Willen we dat de sector blijft bestaan, dan moeten we zorgen dat huishoudhulpen hun job zo lang mogelijk kunnen blijven doen."

In het zwart

In 2004 werden de dienstencheques in het leven geroepen om zwartwerk tegen te gaan. Dat het nog gebeurt, weten kenners wel zeker. Maar niemand weet op welke schaal. Jo Mellemans, CEO van Het Poetsbureau, ziet het in uitzonderlijke gevallen nog. "Zoals werknemers die van de klant nog een paar euro's per uur extra krijgen, in het zwart. Of een langdurig zieke die bij een gekende klant wél nog komt poetsen. Al is dat zeer uitzonderlijk." Bijna de helft van de werknemers werkt overigens bij 1 tot 5 klanten per maand, 41% komt thuis bij 6 tot 10 klanten en 11% verdeelt het werk maandelijks over 11 tot 15 klanten. (CMA)

