Exclusief voor abonnees Meer dan 8.000 LEIF-kaarten uitgereikt 24 januari 2020

00u00 0

Vorig jaar hebben 8.271 Vlamingen en Brusselaars een LEIF-kaart aangevraagd. Dat zijn er gevoelig meer dan de 6.980 in 2018. De kaart vermeldt over welke wilsverklaringen de houder precies beschikt - over euthanasie, orgaandonatie of zijn/haar uitvaart - zodat artsen en hulpverleners daar rekening mee kunnen houden. Sinds de invoering, in 2013, zijn al 67.770 exemplaren uitgereikt door het Levenseinde Informatieforum (LEIF). Die organisatie adviseert om de wilsverklaringen ook te laten registreren bij de gemeente. De ambtenaar van de dienst Burgerzaken voegt de documenten dan gratis toe aan een nationale elektronische databank die zorgverleners te allen tijde kunnen raadplegen. Wie met vragen zit rond het levenseinde, kan terecht bij de LEIF-lijn op het nummer 078/15.11.55 of via info@leif.be.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis