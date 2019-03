Meer dan 7 op de 10 lagereschoolkinderen actief op sociale media Redactie

22 maart 2019

Bijna de helft van de kinderen in de lagere school (46,9%) heeft een smartphone. In het eerste en tweede middelbaar heeft bijna iedereen (95,6%) er één. Opvallend: meer dan 70% van de 10- tot 13-jarigen is actief op of heeft ervaring met sociale media. Jongeren van 14 tot 25 jaar zitten op een weekdag gemiddeld meer dan 6 uur voor een scherm. Daarvan zitten ze 2,5 uur op sociale media en gaat 2,5 uur naar televisie en video's kijken. Toch hebben veel jongeren het gevoel dat ze te weinig vrije tijd hebben. 81,8% van de 10- tot 13-jarigen zit in een sport- of jeugdvereniging, maar dat vermindert naarmate ze ouder worden: bij de groep van 14- tot 25-jarigen is dat nog 55,6%.

