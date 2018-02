Meer dan 7.000 fans op wachtlijst bekerfinale 22 februari 2018

Nog meer dan drie weken tot de bekerfinale tussen Genk en Standard, maar in Genk is het nu al duidelijk dat de vraag naar tickets groter zal zijn dan het aanbod. De voorrangsperiode voor abonnees loopt van 25 februari tot en met 4 maart. Niet-abonnees moeten zich registreren op een wachtlijst in de hoop om na 4 maart één van de overgebleven tickets te bemachtigen. Op die wachtlijst hebben al meer dan 7.000 fans zich geregistreerd. Zowel Genk als Standard krijgt 20.000 tickets ter beschikking. In 2013, toen Racing Genk in de finale tegen Cercle Brugge uitkwam, zakten er 30.000 Limburgse fans af naar de Heizel. (KDZ)