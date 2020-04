Exclusief voor abonnees Meer dan 6.000 bezoekers voor virtuele expo Van Eyck 11 april 2020

Ruim 6.000 mensen volgden woensdagavond via Facebook de virtuele rondleiding door de tentoonstelling 'Van Eyck, een optische resolutie' in het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent. De rondleiding werd gegeven door Till-Holger Borchert, een van de curatoren van de tentoonstelling. Meteen daarna was er ook een vragenuurtje met curator Frederica Van Dam.