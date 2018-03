Meer dan 500 artsen schrijven verboden middel voor: "Legaliseer cannabisolie, daar wordt iedereen beter van" OCMW BETAALT PATIËNTEN ZELFS TERUG Jeroen Bossaert

20 maart 2018

05u30 0 De Krant Het verbod op cannabisolie stelt in de praktijk weinig voor. Meer dan 500 Vlaamse artsen schreven de laatste drie jaar al medicinale cannabis voor en twee patiënten krijgen de medicijnen zelfs terugbetaald van hun OCMW. "Het verbod is zinloos", vindt een expert. Ook de overheid lijkt dat stilaan te beseffen.

Is het een goeie zaak dat de Belgische overheid cannabisolie en medicinale cannabis in de illegaliteit houdt? Dat is de vraag die zich opdringt nu blijkt dat het Amerikaanse bedrijf Kannaway in ons land al maanden vlotjes nieuwe klanten en vertegenwoordigers ronselt met een omstreden piramidesysteem. Dat de Kannaway-producten op basis van cannabisolie hier eigenlijk niet verkocht mogen worden, lijkt voor de klanten bijzaak. "Nochtans is het geen goed idee om dat soort bedrijven blindelings te geloven", zegt Pieter Geens van vzw MedCan. "Je kan nooit honderd procent zeker zijn dat je krijgt waarvoor je betaalt en of de producten wel veilig zijn."

Geens spreekt uit ervaring. In 2014 begon hij met de vzw MedCan een kenniscentrum rond medicinale cannabis en sindsdien zag hij al verscheidene problemen opduiken. "Het gebeurt soms dat mensen denken dat ze cannabisolie kopen op basis van het onschuldige bestanddeel CBD, maar dat de olie in werkelijkheid toch het bestanddeel THC bevat (het middel dat van cannabis een roesmiddel maakt, red.). Zo kunnen ze dus positief testen op druggebruik. Een ander probleem is dat het percentage CBD dat aangegeven is op het flesje niet overeenkomt met de werkelijkheid. Wat het moeilijk maakt om het juist te doseren. En net dat is voor patiënten belangrijk." In het belang van die patiënten vindt Geens het beter dat de overheid werk maakt van een legalisering. "Alleen zo kan je duidelijke regels opleggen en producenten van cannabisolie controleren. Nu is het verboden en worden patiënten gedwongen om zich in de illegaliteit te begeven."

Geen vervolging

Bij MedCan begeleiden ze al drie jaar patiënten die met vragen zitten of op zoek zijn naar een legale manier om cannabis als medicijn te gebruiken. Want die mogelijkheid is er vandaag al. "Een arts in België heeft therapeutische vrijheid", zegt Geens. "Alleen mag een arts cannabis enkel voorschrijven als laatste redmiddel." Pas als alle 'gewone' therapieën uitgeprobeerd zijn, kan een patiënt dus bij z'n dokter aankloppen voor een voorschrift voor cannabisolie of medicinale cannabis. Bij MedCan zien ze dat almaar meer Vlamingen die stap effectief zetten. "Wij hebben weet van meer dan 800 patiënten die de voorbije drie jaar een voorschrift voor medicinale cannabis gekregen hebben en van 520 Vlaamse artsen die het ondertussen al één of meerdere keren hebben voorgeschreven. En de trend is nog steeds stijgende."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN