Meer dan 50.000 euro per dag

Dat Ed Sheeran (28) er warmpjes in zit, wisten we al. Maar dankzij de jaarcijfers van één van zijn bedrijven weten we nu ook hoe warm. Het bedrijf Ed Sheeran Limited, waarvan de muzikant zelf de directeur is, is verantwoordelijk voor de opbrengsten van de platenverkoop en auteursrechten. Belangrijk: opbrengsten van concerten tellen daarin niet mee. In 2018 draaide Ed Sheeran Limited een omzet van meer dan 32 miljoen pond (zo'n 37 miljoen euro). Dat is 4,5 miljoen euro minder dan in 2017, maar wel 14,6 miljoen euro meer dan in 2016.

