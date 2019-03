Meer dan 5.000 energieleningen 14 maart 2019

Vorig jaar werden in Vlaanderen 5.384 energieleningen toegekend aan gezinnen die hun woning energiezuiniger wilden maken. Dat was het hoogste aantal sinds de lancering in 2015, blijkt uit een antwoord van minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) op vraag van N-VA-parlementslid Andries Gryffroy.

