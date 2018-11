Meer dan 5.000 Brugse fans 27 november 2018

Naar schatting meer dan 5.000 Brugse supporters maken vandaag of morgen de oversteek naar het Ruhrgebied. Naast de 3.000 fans die in het bomvolle bezoekersvak zullen plaatsnemen, was er de voorbije maanden een stormloop naar de beschikbare tickets in de vakken van Dortmund. Verwacht wordt dat ruim 2.000 supporters een kaartje voor de thuisvakken konden bemachtigen en de Bruggelingen dus door meer dan 5.000 fans gesteund zullen worden.

