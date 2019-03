Meer dan 40 doden in 3 minuten Terreur in moskeeën van Christchurch (Nieuw-Zeeland) 16 maart 2019

13.42 uur

'Let's get this party started', zegt de 28-jarige Brenton Tarrant in de camera, terwijl hij naar de Al Noor-moskee rijdt in Christchurch. Alles wordt gestreamd op zijn Facebook Live.

Christchurch