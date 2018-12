Meer dan 40.000 jobs erbij 12 december 2018

00u00 0

In de periode 2016-2017 zijn er in Vlaanderen netto 42.004 jobs bijgekomen. Het gaat om het hoogste cijfer van de afgelopen vijf jaar. Dat zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). Ook het aantal starters zit in de lift, van 13.541 in 2015-2016 tot 14.447 in 2016-2017. De tewerkstelling nam toe met 6%. Vooral jongeren vinden vlot een baan: de groep 25- tot 29-jarigen is goed voor bijna 26% van alle aanwervingen. Volgens Muyters bewijzen de cijfers dat het Vlaamse beleid vruchten afwerpt.