Meer dan 35 miljoen mensen brachten stem op voorhand uit 07 november 2018

Van alle Amerikanen brachten er 35 miljoen hun stem voor de tussentijdse verkiezingen al op voorhand uit. Dat is een pak meer dan in 2014, toen het aantal vroege kiezers op 21 miljoen strandde. In vier staten (Nevada, Arizona, Texas en Utah) overtreft het aantal vroege kiezers zelfs het totale aantal stemmen van 2014. Van de kiezers die op voorhand hun stem uitbrachten, is 42% Republikein, 41% Democraat en 17% onafhankelijk of zonder partijvoorkeur.(EV)